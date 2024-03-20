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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. إعلان مهم لمصرف الإمارات المركزي بشأن سعر الفائدة

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

أبقى مصرف الإمارات المركزي على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

ويأتي ذلك؛ إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف الإمارات المركزي الامارات إعلان الاحتياطي الفيدرالي سعر الأساس

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