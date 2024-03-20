بلينكن: لدينا تصور عن سلام دائم بالمنطقة.. وسنطرح بديلا لـ«عملية إسرائيل برفح» مع الإسرائيليين بواشنطن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة طرحت بدائل للعملية التي ترغب إسرائيل في تنفذها بمدينة رفح الفلسطينية، وأنه سيناقشها مع الإسرائيليين في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال بلينكن - في تصريحات خاصة لقناتي (العربية) و(الحدث) الإخباريتين - إن لدى الولايات المتحدة تصورا عن سلام دائم بالمنطقة، سيجرى بحثه مع "اللجنة السداسية"، لافتا إلى أنه سيناقش، خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط، "الحكم في قطاع غزة بعد الحرب".

وحول المساعدات إلى قطاع غزة، أفاد بلينكن بأن العمل بالجسر البحري إلى القطاع سيبدأ بعد أسبوعين، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية.

وبشأن الأحداث في البحر الأحمر، أوضح بلينكن أن الحوثيين استهدفوا شحنات كانت متجهة إلى "شعبهم" في اليمن، لافتاً إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة دولية ليست أمريكية فقط.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن سوف تواصل الضغط على إيران وحثها على استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف هجمات البحر الأحمر.