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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مهم بين وزير الخارجية السعودي ونظيرة الأمريكي في جدة |تفاصيل

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي ونظيرة الأمريكي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

خلال اللقاء، جري استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين السعودية والولايات المتحدة، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة.

وحضر الاجتماع، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير مصعب بن محمد بن فهد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والمستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة

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