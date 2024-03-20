عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصاص الدماء نتنياهو .. صحيفة كندية تنشر صورة كاريكاتورية تثير الجدل

صدى البلد

أثارت صحيفة "لابريس" الفرنسية الكندية، جدلاً مؤخراً، بنشرها صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تظهر فيها شخصية مصاص الدماء من فيلم "نوسفيراتو". ووضع الكاريكاتير، الذي يحمل عنوان "نسفنياهو، في الطريق إلى رفح"، وجه نتنياهو على جسد الكونت أورلوك، بطل فيلم الرعب الذي صدر عام 1922.

 

ووفقا لما نشرته جيورزاليم بوست، سرعان ما أثار نشر الرسمة الكاريكاتورية اتهامات بمعاداة السامية، مما دفع الصحيفة التي يقع مقرها في مونتريال إلى التراجع الفوري. 

وأدانت السفارة الإسرائيلية في كندا الرسم الكاريكاتوري ووصفته بأنه "حقير" وسلطت الضوء على المستويات المثيرة للقلق من معاداة السامية في البلاد.

ردد مركز إسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) هذه المشاعر، مشددًا على أن الرسم الكاريكاتوري يديم الصور النمطية المعادية للسامية، ودعا إلى إزالته فورًا. وشدد مركز إسرائيل والشؤون اليهودية على أهمية انتقاد سياسات نتنياهو دون اللجوء إلى الاستعارات المعادية للسامية، والتي تساهم في تطبيع الكراهية تجاه المجتمع اليهودي. 

كما أدان عمدة هامبستيد جيريمي ليفي والمدير التنفيذي لشركة العلاقات العامة جيني براين الرسم الكاريكاتوري، مؤكدين على أن انتقاد نتنياهو لا ينبغي أن يتضمن صورًا أو خطابًا معاديًا للسامية. وشدد ليفي على أنه في حين أنه من المقبول أن نكره نتنياهو أو نختلف مع سياساته، فإن استخدام الاستعارات المعادية للسامية يتجاوز الحدود.

وأصدرت رئيسة تحرير لابريس، ستيفاني جراموند، اعتذارًا عن الرسم الكاريكاتوري، موضحة أنه كان المقصود منه انتقاد سياسات نتنياهو وليس الهجوم على الشعب اليهودي. وشدد جراموند على التزام الصحيفة بمكافحة معاداة السامية واعترف بالتأثير الضار للرسم الكاريكاتوري.

ردًا على الانتقادات، قامت صحيفة لابريس بإزالة الرسم الكاريكاتوري من جميع منصاتها وأكدت من جديد التزامها بتعزيز الشمولية ومعارضة الكراهية تجاه المجتمع اليهودي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

ترشيحاتنا

عائد الاستثمار في سهم «طلعت مصطفى» يتفوق على الذهب والدولار والبيتكوين

شاهد سبب اشتعال النار في أتوبيس قبل الإفطار بـ فيصل .. فيديو

حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية مهمة على حدود لبنان

ما اعتدت قط |مفتي الجمهورية : كل حروب مصر بدافع استرداد الكرامة

85 ديلر.. الشرطة تداهم أوكار مروجي المخدرات قبل العيد بالإسكندرية

لا حياة في غزة| السبب الأساسي لاقتحام مستشفى الشفاء.. ومفاجأة بشأن الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ