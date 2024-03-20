خلال جولته بالمنطقة|رامي جبر: «بلينكن» يناقش شكل الحكم بغزة وخروج حماس من القطاع

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الولايات المتحدة في الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمنطقة، وهي الجولة السادسة، وربما لا تختلف النقاط التي تركز عليها الإدارة الأمريكية كثيرا عن الجولات السابقة بداية من زيادة تدفق دخول وضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أنه من بين النقاط الأخرى قضية الهدنة ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة مؤقتة ما بين إسرائيل وحركة حماس حتى تسهل كذلك دخول المساعدات، وتؤدي أيضا إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.

وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك أمران مهمان، أمر كانت تتحدث عنه الولايات المتحدة سابقا، وفي هذه الزيارة تركز عليها أكثر، خاصة مع وجود "بلينكن" بالسعودية، وهو مسألة الاستقرار والسلام في المنطقة بمرحلة ما بعد الحرب، وحكم غزة وخروج حماس تماما من القطاع، كما ترغب الولايات المتحدة، وكيفية شكل الحكم في غزة، ومدى انعكاس ذلك على حالة الاستقرار العام بمنطقة الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب.

ولفت أن الأمر الثاني الجديد المهم في هذه الزيارة هي عملية رفح الفلسطينية، ومناقشة "بلينكن" هذه العملية مع المسؤولين الإسرائيليين في نهاية هذا الأسبوع، وضرورة أن يكون هناك خطة موثوقة تضمن حماية المدنيين في رفح الفلسطينية قبل البدء في أي عملية عسكرية.