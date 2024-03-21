فى رمضان .. تفاصيل مداهمة شقة النزهة المشبوهة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، مُتخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، كما تم الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتفى محمول وفلاش ميمورى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.