خطوات استخراج برنت تأمينات 2024 بأسرع طريقة

تعد وثيقة برنت تأمينات من المستندات المهمة التي يحتاجها كثير من الناس، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج برنت تأمينات أون لاين 2024 ، في دقائق معدودة من التأمينات الاجتماعية مصر، حيث تعتبر من المستندات الرئيسية في مصوغات التعيين للوظائف.

ووفرت الدولة رقمنة الخدمات التي يحتاجها المواطن تيسيراً عليهم، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة إلى التحول الرقمي الذي أتاح الكثير من الخدمات أون لاين ومنها استخراج برنت تأمينات أون لاين.

ويوضح صدى البلد، خطوات استخراج برنت تأميني 2024

هناك خطوات عديدة لاستخراج برنت تأمينات إلكترونيا تبدأ بالذهاب إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية والذي يتيح الخدمات أون لاين، ومنها استخراج برنت تأمينات أون لاين إلكترونيا ضمن التأمينات الاجتماعية مصر.

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين

أتاحت هيئة التأمينات إمكانية الاستعلام عن برنت تأمينات أون لاين خلال دقائق معدودة في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل عبر الموقع الإلكتروني هيئة التأمينات الإلكتروني للاستعلام عن برنت التأمينات

- اختر الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- اضغط على بدء الخدمة

- ادخل البيانات المطلوبة (الرقم القومي -الاسم الأول للأم باللغة العربية).

- اضغط على أنا لست روبوت.

- اضغط على إرسال الطلب.

- يظهر أمامك الرقم التأمينى.

أماكن استخراج برنت تأميني

يمكن للمواطنين استخراج برنت تأميني من خلال مكتب التأمينات التابع لكل مواطن في محيط محل الإقامة، حيث يوجد في كل مدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في المدينة التابع لها محل الإقامة أو مواجهة أي مشكلة في الرقم التأمينى، يجب التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، مع العلم أن الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات الاجتماعية، يقع في محافظة القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

المستندات المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

لاستخراج برنت تأميني من مكاتب التأمينات يجب إحضار البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد، مع العلم أنه يجب أن يكون برنت التأمينيات مستخرجا بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب وتوقيعه من خلال مدير المكتب، حتي يكون صالحًا للاستخدام في أي إجراءات رسمية.