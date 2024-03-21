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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

لامبورجيني
لامبورجيني

تأسست شركة لامبورجيني للسيارات في عام 1963 ولكنها لم تبدأ في تصنيع أي سيارات حتى العام التالي، مما يعني أن عمر سيارتها الأولى يبلغ الآن 60 عامًا.

كانت تلك السيارة الأولى هي 350 GT، والتي ظهرت لأول مرة رسميًا في شهر مارس في معرض جنيف للسيارات عام 1964، وعند هذه النقطة بدأت لامبورجيني في قبول الطلبات الأولى. 

حيث تم عرض نموذج أولي لمرة واحدة يُعرف باسم 350 GTV قبل عام في معرض للسيارات في تورينو.

 

كيف بدأت لامبورجيني؟

كما تقول القصة، كان النزاع بين فيروتشيو لامبورجيني وإنزو فيراري هو المسئول في النهاية عن إنشاء سيارة 350 جي تي. 

واجه لامبورجيني، الذي كان لديه بالفعل شركة ناجحة في بناء الجرارات، مشكلة القابض في سيارة فيراري يملكها واشتكى إلى إنزو نفسه أنه كان ينبغي استخدام أجزاء أفضل، بعد رفض فيراري، قرر لامبورجيني الخروج وبناء سياراته الخاصة.

تم تصميم هيكل 350 GT المصنوع من الألومنيوم من قبل شركة بناء الهياكل Carrozzeria Touring Superleggera، وتمت معاينته مبدئيًا على 350 GTV التي تتميز بتصميم مختلف قليلاً عن 350 GT. 

تم تطوير الهيكل بواسطة الشاب جيامباولو دالارا، الذي سيبدأ في إنشاء شركة تصنيع سيارات السباق دالارا بعد عقد من الزمن.

أما بالنسبة للمحرك، فإن محرك V-12 سعة 3.5 لتر والذي شكل الأساس لمحركات لامبورجيني V-12 حتى إطلاق أفينتادور، قام بتطويره جيوتو بيزاريني، الذي ساعد في تطوير سيارة فيراري 250 جي تي أو وحاول أيضًا إطلاق سيارته.

امتلك علامة Bizzarrini للسيارات الرياضية، وهي علامة تخضع حاليًا لعملية تجديد.

قام بيزاريني بتطوير المحرك لاستخدامه في رياضة السيارات، وتم تكليف زميله المهندس باولو ستانزاني بترويضه للاستخدام على الطرق. 

صنف المحرك الذي يتميز بتصميم رباعي الأسطوانات، بقوة 350 حصانًا ومباركًا بخط أحمر الستراتوسفير (لهذه الفترة على الأقل) يبلغ 7000 دورة في الدقيقة.

أول 350 جي تي خارج الخط، تحمل هيكل السيارة رقم 101، تم تشطيبها باللون الأخضر وبداخلها أبيض. 

لقد كانت السيارة المعروضة في أول ظهور لها في جنيف، وقد احتفظت بها لامبورجيني واستخدمتها لاحقًا كنموذج لاختبار التحمل، على الرغم من تدميرها في النهاية بعد صدمها من الخلف.

تم تسليم السيارة الثانية من طراز 350 GT، ذات اللون الفضي والمقصورة الداخلية الحمراء، إلى عميل في جنيف في أغسطس من عام 1964. السيارة المعروضة هنا هي الآن أقدم سيارة لامبورجيني إنتاجية. لا يزال النموذج الأولي 350 GTV يعتبر أقدم سيارات لامبورجيني.

لامبورجيني أول سيارة لامبورجيني فيراري

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