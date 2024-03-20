عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول أممي: لابد من وجود مسارات آمنة لتوصيل الغذاء لسكان قطاع غزة|فيديو

غزة
غزة

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه من الضروري إتاحة مسارات آمنة لإيصال الغذاء، مشددًا على أن الأمم المتحدة لديها بعض الفعاليات على الحدود.

وأضاف “حق”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "نحن في حاجة إلى الحصول على المزيد من شاحنات الأغذية، ونحن نقدر أننا في حاجة على الأقل لـ300 شاحنة من الطعام كل يوم، ولكن لسوء الحظ في الأيام الأخيرة فقط استلمنا 100 شاحنة في أفضل الأحوال".

وتابع: "هناك بعض الإسقاطات للمساعدات التي ساعدت ونرحب بهذه الجهود، وهي بالفعل يمكن أن تتيح إيصال المزيد من المساعدات، ونحن في حاجة إلى تحقيق هذه الأمور والسماح من خلال اسرائيل بالمزيد من الشاحنات بأن تمر من نقاط العبور بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات الفحص والتفتيش والتدقيق لتيسير إيصال المزيد من المساعدات والشاحنات".

الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة شاحنات الأغذية المساعدات الشاحنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

قرار جديد للمحكمة بشأن إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه شهريا لتوأم زينة

ترشيحاتنا

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

سرق قضبان السكة الحديد.. موظف يواجه الحبس والغرامة 20 ألف جنيه| بالقانون

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

موقع أمريكي: الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ