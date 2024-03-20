مسئول أممي: لابد من وجود مسارات آمنة لتوصيل الغذاء لسكان قطاع غزة|فيديو

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه من الضروري إتاحة مسارات آمنة لإيصال الغذاء، مشددًا على أن الأمم المتحدة لديها بعض الفعاليات على الحدود.

وأضاف “حق”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "نحن في حاجة إلى الحصول على المزيد من شاحنات الأغذية، ونحن نقدر أننا في حاجة على الأقل لـ300 شاحنة من الطعام كل يوم، ولكن لسوء الحظ في الأيام الأخيرة فقط استلمنا 100 شاحنة في أفضل الأحوال".

وتابع: "هناك بعض الإسقاطات للمساعدات التي ساعدت ونرحب بهذه الجهود، وهي بالفعل يمكن أن تتيح إيصال المزيد من المساعدات، ونحن في حاجة إلى تحقيق هذه الأمور والسماح من خلال اسرائيل بالمزيد من الشاحنات بأن تمر من نقاط العبور بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات الفحص والتفتيش والتدقيق لتيسير إيصال المزيد من المساعدات والشاحنات".