محافظ جنوب سيناء يوجه باستمرار معرض "أهلا رمضان" وإضافة أقسام خاصة بالعيد

وجه محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده بضرورة استمرار معارض "أهلا رمضان" بجميع المدن وتوافر كافة السلع بها مع التأكد من نسب التخفيض المقررة، وإضافة أقسام خاصة بأهلا بالعيد تتوفر بها الملابس، والأحذية ومستلزمات العيد والكعك والبسكويت بأسعار مناسبة للمستهلك.

جاء ذلك خلال استقبل فوده، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الأربعاء، أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد وحيد، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد شعير السكرتير العام المساعد، وإبراهيم الحارون مدير عام التموين بالمحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وأشاد المحافظ في بداية الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، والإفراج عن السلع من الجمارك، مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع الأساسية، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن في المحافظة بذلك في هيئة انخفاض الأسعار.

من جانبهم، قدم أعضاء الغرفة التجارية التهنئة للمحافظ، ومواطني جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة تزامنا مع الذكرى 35 لعودة طابا، مؤكدين على استمرار المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى انتهاء عيد الفطر المبارك.