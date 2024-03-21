عائلة الشيمي توثق الهوية المصرية من خلال أعمال فنية ولوحات مبهرة.. تفاصيل

تناول برنامج "باب رزق" ، والمذاع على فضائية " دي ام سي"، حلقة عن رحلة عائلة الشيمي في توثيق الهوية المصرية.



واستعرض البرنامج، رحلة عائلة الشيمي في توثيق الهوية المصرية من داخل معرض عائلة الشيمي، وهو معرض تخصص في توثيق الهوية المصرية من خلال أعمال فنية ولوحات مبهرة على مدار 70 عاما.



وقال أحد العاملين في المعرض: الوثائق الموجودة في المعرض تمثل مصر ولكن بشكل معاصر، حيث أننا لدينا لوحات تمثل مجموعة الحرفيين المصريين التي دخل فيها الميكنه وكلها كانت استخدم يدوي وهذه اللوحات موجودة في مكتبة الكونجرس الامريكية".

وأجرى مقدم البرنامج جولة في واحد من أقدم معارض اللوحات الفنية في مصر ، حيث رصد رحلة عائلة الشيمي في توثيق الهوية المصرية.