أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

يقترب الفصل العنيف الأخير من الصراع المستمر منذ عقود في السودان من الذكرى السنوية الأولى له، في أعقاب اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي.

ومع وجود 25 مليون شخص محتاج من أصل 49 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد الشاسعة…. أكبر أزمة إنسانية لدينا، ويتكامل مع ذلك أسرع وأكبر نزوح قسري في العالم بحوالي 8 ملايين شخص.

يوازيه عدم تراجع أعمال العنف أو ظهور أي آفاق للسلام ذات مصداقية، فإن هذه السجلات سوف تنهار مع تقدمنا نحو عام 2024، ومن المتوقع أن يصل عدد المحتاجين إلى 30 مليونا، في حين سيتجاوز عدد النازحين 10 ملايين.

ومع تفكك الدولة، أصبح الدمار وانعدام الأمن واسع النطاق، وأصبحت المستشفيات والمدارس وإمدادات المياه والبنوك والاتصالات ذكريات بعيدة، بينما يتعرض المواطنون للترويع والانتهاكات في منازلهم وأحيائهم.

الجوع والمرض يطاردان الأرض.. . إن الوصول إلى المساعدات مسألة حظ، حتى مع قيام المجموعات المحلية الشجاعة بمجازفات غير عادية من أجل جلب بعض المساعدة، ومن المفهوم أن الاهتمام الإنساني يتركز على المعاناة الجماعية داخل البلاد.

ومع ذلك، فإن التدفقات السكانية إلى الخارج من السودان تستحق أيضًا أن يتم تسليط الضوء عليها لأنها تمثل أفظع مظاهر المعاناة التي تجتاح الأمة.

لا أحد يهرب من بلده، ويتخلى عن كل ما يعتز به، في رحلات محفوفة بالمخاطر في أراضٍ أجنبية ما لم يكن في حالة يأس، ويشهد اللاجئون السودانيون على الفظائع الهائلة التي تعرضوا لها.

ليس العنف فحسب، بل أيضًا الأعمال الوحشية المنحرفة بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء والإعدام والمذابح… هذه تحدث على الصعيد الوطني.. ولكن عندما يتم استهدافهم على المستوى العرقي في دارفور على نطاق واسع، فإنهم يشبهون الإبادة الجماعية التي وقعت قبل عشرين عاماً، والتي لم تتم تسوية حسابها.

إن تاريخ السودان يدور حول تضخيم أخطاء الماضي، بدلاً من التعلم منها.

إن مشاكلها الدورية تعمل على تحسين الفظائع السابقة من خلال الممارسة، والمرحلة الحالية هي الأسوأ حتى الآن من حيث المعاناة غير المبررة التي يتعرض لها الناس.

هذا ليس كل شيء… أولئك الذين لديهم القوة والوسائل اللازمة للهروب يواجهون عقبات لا تصدق على طول الطريق إلى الحدود.. . إنهم يتعرضون للسرقة والاستغلال بشكل روتيني، ويراقب مفترسوهم النساء غير المصحوبات بذويهن والأطفال الصغار والمسنين.

عبور الحدود يجلب المزيد من الكوابيس، فالحدود تفتح وتغلق لمجرد نزوة، وأكثر اللحظات ضعفاً بالنسبة للاجئ هي الانتظار لفترة غير محددة للعبور، ربما بدون وثائق… والقليل من الكرامة التي قد يحتفظ بها اللاجئ السوداني بأعجوبة يتم التخلص منها على الحدود مع بدء صراع جديد… ويواجه رحمة الغرباء غير المؤكدة.

قد يتم الترحيب باللاجئين في البداية من قبل المجتمعات المضيفة التي لها تاريخ وهوية وثقافة مشتركة، والتي تأتي وتذهب دائمًا عبر حدود السودان الطويلة.. . لكن الهجرة التقليدية، التي تتأثر بالعوامل الموسمية، أصبحت مسمومة بسبب الصراعات المنتشرة…

لقد تصدعت شبكات التضامن الإقليمية، حيث يُنظر إلى تدفقات اللاجئين اليوم باعتبارها مصدر إزعاج أمني.

تشير التجربة العالمية إلى أن بئر التعاطف يجف في نهاية المطاف وأن جميع اللاجئين سيصمدون بعد الترحيب بهم، عاجلاً أم آجلاً، ومن يستطيع أن يلوم جيران السودان، الذين هم أنفسهم من بين الدول الأكثر فقراً وعدم استقراراً على وجه الأرض؟ خاصة وأن ضيوفهم المترددين يستمرون في القدوم.

فر حوالي 1.6 مليون شخص من السودان منذ أبريل 2023، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام، ويكشف تحليل الإحصائيات مدى تعقيد التدفقات السكانية… ثلث الذين فروا من السودان ليسوا سودانيين، بل مواطنين أجانب وعائدين، وقد نزح العديد منهم بشكل متكرر، يعد القفز برشاقة من المقلاة إلى النار – ثم العودة مرة أخرى – بمثابة استراتيجية بقاء ضرورية في جميع أنحاء المنطقة.

خذ على سبيل المثال 100 ألف عامل مهاجر من تشاد في دارفور، وكذلك 70 ألفًا فروا من الفظائع في تيغراي، ومع اشتعال النيران في ملاذاتهم السودانية، فهل يخاطرون بالعودة إلى ديارهم، التي لا توفر بالضرورة قدراً أكبر من الأمان أو الحياة القابلة للحياة؟

ويواجه 820 ألف مواطن من جنوب السودان فروا شمالاً هرباً من مشاكلهم الخاصة معضلة مماثلة أثناء عودتهم، بالنسبة لـ 200,000 لاجئ إريتري في السودان، فإن العودة إلى ديارهم ليست خيارًا ويجب عليهم الاستمرار في التجول.

ويؤدي الوافدون الجدد إلى تضخم أعداد اللاجئين السودانيين الموجودين مسبقاً، مثل 810,000 شخص عالقين لسنوات عديدة، معظمهم في المستوطنات الصحراوية في تشاد وأدغال جنوب السودان.

وللحديث بقية………