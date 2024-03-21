أوستن يدعو إسرائيل إلى ضرورة إيجاد "بدائل" لعملية برية كبيرة في رفح

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، المفاوضات الجارية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وفق ما أفاد البنتاجون في بيان.

وأكد أوستن الحاجة إلى إيجاد "بدائل لعملية برية كبيرة في رفح"، مع التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في "هزيمة حماس"، وفق بيان وزارة الدفاع الأميركية.

وناقش الجانبان أيضاً ضرورة "بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية".

وأشار البيان إلى أن أوستن يتطلع للقاء جالانت الأسبوع المقبل في البنتاجون، لعقد اجتماع ثنائي، ومواصلة هذه المباحثات.