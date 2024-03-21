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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يوم مؤلم بالنسبالي .. أسما شريف منير تعلق على عيد الأم

أسما شريف منير
أسما شريف منير

كتبت الإعلامية أسما شريف منير، منشورا مطولا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، علقت فيه على مناسبة عيد الأم التي توافق اليوم الخميس 21 مارس. 

وقالت أسما شريف منير: «الحقيقة يوم عيد الأم ده يوم مؤلم اوي بالنسبالي رغم ان امي توفت من ٢٠٠٧ يعني من ١٧ سنة، بس لسه وحشاني بفتقدها في حياتي و كنت اتمني تكون جنبي في حاجات كتير، كان نفسي تشوف لارا، كان نفسي اعيش معاها و تملي عليا البيت و اخدمها و ادلعها زي ما عملت معايا و تعبت معايا، ربنا يرحمك يا امي و يدخلك فسيح چناته». 

وتابعت أسما شريف منير: «بس عشان ربنا كريم أنا عندي دلوقتي مش ام واحده عندي ٥ (ماشاء الله) ربنا يحفظهم و يبارك في عمرهم و يخليهم ليا العمر كله، اللي بتدافع عني و اللي بتدلعني و اللي بتحضني و اللي بتأكلني و اللي بتسأل عليا و اللي بطبط عليا و اللي بتطمن اني كويسه كل ست في الستات العظيمة دي، عوض كبير ليا و عيلتي و حبايبي و اهم ناس في حياتي، بحبهم من قلبي و اعمل اي حاجة في الدنيا عشان أشوفهم سعداء». 

واستكملت أسما شريف منير، قائلة: «بحبكم كلكم و شكراً علي وجدكم في حياتي (حنونه، اموله، ميمي، سوسو و بسبوسة) عوض كبير ليا بعد امي حبيبتي و نور عيني». 

وأضافت أسما شريف منير: «و علي فكره زي ما هما إمي أنا ساعات كمان بكون مامتهم عشان هما كلهم cute اوي..يا رب يا لارا اكون ام صالحه ليكي و يفضل في قلبك حب ليا و لين قلبك عليا لما اكبر او تختلفي معايا او تزعلي مني..بحبك يا نور عيني واحلي بنت في الدنيا كل سنة و كل ام طيبة و جدعه و جميله و حموله… ربنا يسعدكم و يقويكم و خليكم لأولدكم يا رب». 

 

أسما شريف منير وحلاقة شعرها

وعرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "أسما شريف منير تحلق شعرها مجددًا: "المظهر عاجبني ومريح بالنسبة لي".

وجاء في التقرير أن الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، ظهرت بدون شعر، وقالت في فيديو أن هذا الشكل تسبب في راحتها.

شريف منير أسما شريف منير عيد الام الإعلامية أسما شريف منير انستجرام

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