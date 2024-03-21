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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زر استغاثة|اتصالات النواب تناقش تعديل سيستم «أوبر وكريم» لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديل سيستم “أوبر وكريم” لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع، قائلا إن التعديل فى حد ذاته كخطوة أولى وإضافة تقنية جديدة على جميع شركات الاتصالات العاملة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم إخطار لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتعديل الجديد، وهو عبارة عن إضافة خدمة للاستغاثة لعميل أوبر وكريم وكل الشركات العاملة بهذا الشأن.

وأضاف النائب طه الناظر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه فى حال شعر العميل بالخطر يتم الضغط على هذا الزر ويتم التصرف من قبل الشركة فورا والتعامل مع الأزمة، معقبا: “هذا فى حد ذاته بالوقت الراهن بعد مشكلة حبيبة الشماع حل مجدٍ وسريع، ولكن ما زال هناك نقاش فى هذا الموضوع بلجنة الاتصالات، وتم إخطار الشركات بالتعديل الجديد وإضافة مرافقة تامة على الرحلة”.

وأكد أنه يجب أن يكون تحليل المخدرات الذي تقوم به شركات النقل تابعا لوزارة الداخلية لتلاشي أى مشكلة، وتحديث صحيفة الحالة الاجتماعية لكل سائق بصفة مستمرة، إضافة إلى زر الاستغاثة ومراقبة الرحلة بصفة مستمرة، وإضافة مسافة بين العميل والسائق.

النائب طه الناظر سيستم “أوبر “أوبر وكريم شركات الاتصالات مجلس النواب

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