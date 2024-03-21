عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء في عيد الأم.. اللهم احفظ ماما من كل مكروه وأرزقها الصحة والعافية

الأم
الأم

الأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل وأروع ما في حياتنا؛ فعن أبي هريرة -رضيَ الله عنه- قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك»، وتستعرض معكم صدى البلد دعاء لأمي في عيد الأم، حيث يوافق عيد الأم الحادي والعشرين من مارس من كل عام .

دعاء للأم  

اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا.

صدقة واحدة فى رمضان مش هتدفع فيها جنيه..داوم عليها يوميا قبل الظهر

لكل من تأخر زواجها.. ردّدي 8 كلمات نبوية قبل الإفطار يجبر الله بخاطرك

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر

مش بعرف أدعي في رمضان.. صيغة واحدة بسيطة علمها النبي للسيدة عائشة

دعاء لأمي  

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي.

اللهمَّ أجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها.

تستغفر لك الملائكة ويزيد من عمرك.. حاول اغتنام هذا العمل في رمضان

آيتان تغنيك عن قيام الليل في رمضان| رددهم لو مش قادر تصلي

دعاء للمريض بالشفاء العاجل.. ردده قبل الإفطار يستجاب لك

كيف عاش سيدنا يونس 3 أيام فى ظلمات بطن الحوت؟

دعاء للأم بالصحة والعافية 

اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها، ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎، اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎ً.

اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك.

اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا، واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملًا زكيًا ترضى به عنها.

اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهمّ واجعل أوسَع رزقها عند كبر سنها وانقطاع عمرها.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها.

دعاء واحد علمه النبي للسيدة عائشة.. ردده قبل الإفطار يرزقك بالخير

1500 حسنة كل يوم في رمضان لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج؟ الإفتاء تجيب

3 كلمات من النبي قبل النوم تجعلك تستيقظ نشيطا طول اليوم فى رمضان

دعاء لأمي بالعافية 

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّىوأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها.

دعاء للأم دعاء لأمي دعاء للأم بالصحة والعافية دعاء لأمي بالعافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وقرينته يشاهدان فيلماً تسجيلياً عن الأم المثالية والمرأة المصرية

انتهاك قواعد اللعب.. مانشستر سيتي وتشيلسي يواجهان خطر الاستبعاد من الدوري الإنجليزي

هيئة الدواء توضح 7 إجراءات بسيطة لحماية الفم والأسنان

تقرير كارثي.. الأرصاد تحذر: فوضى منتظرة والطقس يخرج عن السيطرة عام 2050

مصرع 3 أشخاص في تفجير انتحاري أمام بنك بأفغانستان

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي يتوافقان على ضمان نفاذ المساعدات ورفض تهجير الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

منى عبد الغني: «قلع الحجر» سيكون علامة فى الدراما.. والحجاب لا يعوقني عن التمثيل.. ولم أواجه صعوبة في اللهجة الصعيدية

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ