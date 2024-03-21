مايا مرسي: تمكين المرأة أصبح جزءاً لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة أصبح جزءاً لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية ،وصولاً لبناء الجمهورية الجديدة.



وأضافت مايا مرسي خلال كلمتها في أحتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، قائلة:" طرقنا حتى الأن 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر"مؤكدة أن مصر وصلت إلى 244% في معدل نمو الشمول المالي للمرأة، و أستفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي، وريادة الأعمال و الإدخار، و الإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



وأشار رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى، أنه وصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر الشريك إلى 700 مليون جنيه.