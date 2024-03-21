سلاح ومخدرات.. الشرطة تداهم أوكار المجرمين بـ3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو").. بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) و تنفيذ عدد (803) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهما (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (عاطلان).

كما تم ضبط عدد (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهما (قطعتين سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.