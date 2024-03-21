محافظ الغربية يتفقد جراجات كفر الزيات وطنطا لمتابعة موقف المعدات الهندسية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، موجها بتنفيذ خطة إخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل جراجات الأحياء.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم/ الخميس/ لجراجات كفر الزيات وحي أول وثان ومركز طنطا لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



وأشار المحافظ إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.



وتابع محافظ الغربية خلال جولته أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.