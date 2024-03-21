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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "الدر المكنون" ضمن ليالي رمضان

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ مساء الغد /الجمعة/، العرض المسرحي "الدر المكنون"، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامجها المركزي المقدم احتفالا بليالي رمضان الثقافية والفنية.


وقالت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - إن العرض يتناول سيرة ثلاثة من كبار الصحابة وهم: بلال بن رباح، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، والتي من خلالها يتم التعريف بالجوانب العظيمة في حياتهم، وتوضيح ما قدموه دفاعا عن الدين الإسلامي.


"الدر المكنون" بطولة فرقة السامر المسرحية، وتأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وتصميم ديكور محمد هاشم، وتصميم ملابس رنا عبد المجيد، وتنفيذ ملابس رانيا كامل، وتصميم إضاءة عز حلمي، وتصميم استعراضي عزت أبو سنة، وألحان محمد عزت، وماكياج رحاب طايع، ومخرجان منفذان أحمد شعراوي، وهاني عبد الهادي، ومخرجان مساعدان مصرية بكر، وأحمد عزيز، ومساعد إخراج نيرة خليل، وتسنيم دوريش، وأحلام سليمان، وحسن الصواف، وفكرة وإخراج الفنان القدير ياسر صادق.


ومن المقرر أن يقدم العرض بالمجان لمدة أسبوعين حتى 26 رمضان، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.


وتطلق الهيئة ليالي رمضان المركزية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب مساء اليوم /الخميس/ استمرارا لبرامجها المكثفة احتفالا بشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، والذي يتنوع ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.


كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية هي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم.

قصور الثقافة السامر العجوزه رمضان السيدة زينب

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