مجلس التعاون الخليجي يبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا

قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا، كما وإنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.

وجاء ذلك خلال توقيع البديوي وعمر بولاط، وزير التجارة التركي، لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار البدوي في بيان له، إلى أن البيان المشترك الذي وقع اليوم يؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين تركيا ودول المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطلعهما المستمر إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا.

وأكد بأن دول مجلس التعاون تمضي قدماً في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول أخرى، يهدف إلى وصول لعدة نتائج منها فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميًا ودولياً، بالإضافة إلى ضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات التي توفرها دول المجلس، كما وأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصاداتها.