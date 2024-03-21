بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة لكوظ بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 9 آلاف متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أوضح رئيس حي ثان أنه جاري مضاعفة الاعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة انهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة لافتاً إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي ليؤكد المحافظ على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعة الانتهاء من اعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أثنى المحافظ علي الجهد المبذول من الشركة المنفذه وتنفيذها للأعمال طبقا للمواصفات الهندسية المحدده وكذلك تعاون المواطنين من أهالي المنطقة معهم بالحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للشوارع لتتناسب مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.