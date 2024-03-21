جريمة بشعة تهز سوريا.. عائلة تنهي حياة ابنها المريض للتخلص من رعايته

استيقظت مدينة اللاذقية السورية علي جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب يعاني من أمراض عقلية ونفسية على يد ذويه، وذلك للتخلص من رعايته وإعانته.

وتلقي "الأمن الجنائي" في مدينة اللاذقية بلاغًا بوفاة شاب من مواليد 2004 بعد إسعافه إلى المشفى، إثر تعرضه لضربة بالرأس من جراء سقوطه على الأرض من تلقاء نفسه في أثناء نومهم، كونه يعاني من تخلف عقلي ومرض نفسي وعصبي، بحسب وزارة الداخلية السورية .

وأشارت الداخلية السورية الي انه وبعد إجراء الكشف الطبي على الجثة، تبين أن الوفاة غير طبيعية والجثة متعرضة للخنق، فجرى توقيف والدته وشقيقه وشقيقته.