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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجامعة السويس تعزيزا لأهداف الشمول المالي

صدى البلد

 قام البنك بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع جامعة السويس بهدف تقديم التثقيف المالي والخدمات غير المالية لطلاب الجامعة. تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والأستاذ محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، والدكتورة رانيا شمعة، عميدة كلية التجارة بالجامعة، وبحضور مسؤولي الشمول المالي وقطاع الخدمات غير المالية في بنك القاهرة.

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من الخدمات، منها عقد ندوات تثقيفية للطلاب وتفعيل الخدمات المصرفية خلال فعاليات الشمول المالي. كما يهدف أيضًا إلى تقديم الخدمات غير المالية لطلاب الجامعة من خلال مبادرة "رواد النيل". وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن البروتوكول تدريب موظفي الجامعة في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، ودعم حاضنات الجامعة بالخدمات المالية وغير المالية، ودعم منسوبي الجامعة في تأسيس مشروعاتهم الجديدة والمستقبلية بوسائل غير مالية. وتشمل الخدمات المُقدمة أيضًا تسهيل الحصول على دراسات الجدوى وخطط العمل ونماذج الأعمال لمنسوبي الجامعة، وتسهيل تسجيل النشاط والحصول على التراخيص، وتسهيل الحصول على خدمات التمويل.

وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور أشرف حنيجل أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الجامعة نحو تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب المستجدات التعليمية وتخدم المجتمع. وأشار  محمد ثروت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لدعم أهداف الشمول المالي، حيث يعمل البنك على استهداف فئات الشباب من خلال توفير حلول مصرفية متنوعة لتحقيق أهدافهم المالية وتقديم أحدث الحلول الرقمية في مصر.

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