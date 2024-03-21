حزب الله يستهدف عددا من المواقع الإسرائيلية



أعلن حزب الله اللبناني استهداف مبنى يتمركز فيه جنود العدو في المطلة وكذا مبنى يتمركز فيه جنود العدو في أفيفيم.

كما استهدف الحزب قوة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.

وكان حزب الله اللبناني اعلن في وقت سابق استهداف قوة ‏عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وآلية عسكرية بصاروخ موجه.

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة اللبنانية قوة ‏عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.

كما قصف عناصر الحزب آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابةً مباشرة وأوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.‏

