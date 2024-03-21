هاشتاج المرأة المصرية يجتاح أكس تزامناً مع احتفالية الرئيس

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "أكس" هاشتاج، لدعم المرأة المصرية، بالتزامن مع احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واجتاح هاشتاج المرأة المصرية أكس، تقديراً للجهود التي تبذلها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من تحويل الحديث عن حماية المرأة إلى قوانين وتشريعات.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرجال قائلا: "إوعوا تضيعوا أسركم ولا تقسوا على نسائكم.. مداعبًا الرجال فيها إيه لما تزعلكم يعني.. الرجولة مش بالصوت العالي أبدًا".

وشدد الرئيس السيسي، يجب الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية، مؤكدًا أن المرأة هي من تحملت تبعات الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.