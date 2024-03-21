قصور الثقافة بالفيوم.. مواويل شعبية وتواشيح دينية وأمسيات شعرية في ليالي رمضان

شهد ميدان السواقي بالفيوم، الأربعاء، ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو صير للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفة، قدمت خلاله باقة متنوعة من المواويل الشعبية والتواشيح الدينية منها "والله بعودة، بسم الله، الليلة دي، يا نبينا يا محمد، إحنا الآلات الشعبية، بين الساقية"

أعقبها كلمة للروائي محمد جمال الدين رحب فيها بالفرق المشاركة في الليالي الرمضانية من خارج المحافظة، كما وجه التحية لفرقة كورال السويس القومية، معبرا عن إعتزازه بمحافظة السويس بلد الفن والكرامة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال السويس القومية بقيادة المايسترو غريب غندور، قدمت خلاله باقة مميزة ومتنوعة من الأغنيات الرمضانية والوطنية ومنها "رمضان جانا، رمضان كريم، مصر قوية، اضحكي، سهر الليالي، وأيضا باقة من أغاني الأفلام المحببة للجمهور.

تنظم الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، وشهدت حضور عدد كبير من مثقفي وأدباء الفيوم والإعلاميين، وأهالي الفيوم، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

احتفالات متنوعة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كما واصل الفرع برنامجه المركزي، احتفالا بذكري العاشر من رمضان، بليلة رمضانية ثقافية وفنية، بنقابة الزراعيين بالفيوم، بحضور المستشار العسكري العقيد شريف عامر، وسماح كامل مدير عام الفرع، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، قدم الحفل الشاعر والفنان محمود عبد المعطي.

استهلت الفعاليات الشيخ محمود عبد الظاهر - إمام مسجد المعلمين بالفيوم- بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، وتحدث عن منزلة الشهيد قائلا إن الشهيد في الفردوس الأعلى من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، كما وجه التحية لجميع شهداء الوطن ممن قدموا أرواحهم فداء له.

أعقب ذلك فقرة التنورة للفنان أحمد سيد، تلاها عرض فني لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغنيات الدينية منها "رمضان جانا، امدح المكمل، قمر سيدنا النبي، حبيبنا المصطفى، مولاي صلي وسلم، يا بركة رمضان"

وفي السياق ذاته، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "العاشر من رمضان.. دروس ملهمة للبناء" قدمها كل من الأديب أحمد قرني والأديب عبد التواب الجارحي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بالنادي المطور بسنورس.

استهلها "قرني" بالحديث قائلا: كشفت حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عن حقيقة الإنسان المصري وكيف واجه التحديات والصعوبات وانتصر عليها، حيث انتصر عليها بالتخطيط الجيد والتدريب، وأكد أن العاشر من رمضان تصلح أن تكون دروسا تلهمنا القدرة على البناء المستقبل بالتخطيط والإعداد الجيد بالإستناد على العلم، وتحفيز الإرادة وخلق الدافع.

وتحدث "الجارحي" موضحا أن من فضل الله على مصر أن يجمع لها فى شهر رمضان ما يؤكد متانة وحدتها ويعزز قوة إرادتها وعظمة وكفاح ونضال شعبها ويرسخ قوة إيمانها وبسالة جنودها، فقد بدأ شهر رمضان هذا العام بما يؤكد وحدة نسيج الشعب المصرى حيث بدأ المسلمون والمسيحيون صومهم معا فى نفس اليوم.

أعقبها ورشة فنية من خامات البيئة نفذها مسئولو قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة، كما شهد مركز شباب العجميين بأبشواي ليلة رمضانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية، وسط حضور عدد كبير من أهالي وأبناء القرية، وتضمنت ورشة فنون تشكيلية للرسم احتفالا بشهر رمضان.

أعقبها أمسية شعرية قدمها الشاعر محمد ربيع والشاعر خالد رمضان، حيث ألقى "ربيع" بعض القصائد من شعر العامية منها قصيدة "خيط"، وقصيدة "أنا والسلاح"، وقدم "رمضان" قصيدة بعنوان "أتى الشهر الكريم"، كما قدم الشاعر شعبان ابراهيم -من شعراء قرية العجميين- قصيدة بعنوان "الرسالة" والتي تدور حول انتصارات العاشر من رمضان.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا ثقافيا للمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.