قصور الثقافة بالسويس تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

قدم فرع ثقافة السويس عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة السويس للفنون الشعبية بمركز شباب فيصل، قدمت الفرقة رقصات الصيادين، شباب السويس، دلوعة، الحنة السويسي، بقيادة المدرب إبراهيم غريب كما عرضت فرقة السمسمية بقيادة الفنان وليد خلاف، وقدمت رقصة التنورة التراثية الاستعراضية للفنان إبراهيم غريب وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرارا للفعاليات المنفذة ضمن أجندة إقليـم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، قدمت ورش متنوعة لجمهور المستفيدين منها ورشة تصنيع منتجات الجلد الطبيعي، ورشة إعادة تدوير الأقمشة والمخلفات، وتستمر الورش الفنية حتى السبت المقبل 23 مارس.

واحتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، عقدت محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان.. ملاحم وبطولات"، وخلالها تحدث الشاعر أحمد أبو سمرة عن عن ذكري النصر المجيد الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، أعقبها أمسية شعرية للشعراء حمدي عطية، جمال عمران.

كما أقيم لقاء ضمن محكى غزالي بمركز شباب سليم بعنوان "العاشر من رمضان ذاكرة وطن" و تحدث به الشاعر عزت المتبولي، سادات غريب، عن النصر ونتائجه وأهمية التذكير ببطولات أبناء الوطن للحفاظ على أمنه وسلامه، وقد تخلل اللقاء أمسية شعرية للشعراء أحمد رشاد، مروة عبد السيد، وفتح باب النقاش للسادة الحضور. وضمن النشاط أقيم عرض فني للإنشاد الديني، للمنشد الديني العربي أحمد حجازي.