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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 11.. ريهام حجاج تعترف لنور إيهاب بأنها شقيقتها

ريهام حجاج ونور إيهاب
ريهام حجاج ونور إيهاب

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل صدفة العديد من المواقف والأحداث الطريفة.

حنان (رحاب الحمل) تطلب من شقيقتها صدفة (ريهام حجاج) أن تستسلم لحقيقة زواجها وتنتقل للعيش مع زوجها رشدي الشامي ولكن صدقة ترفض هذا القرار.

رنا إحدي تلميذات صدفة تخبرها بأن فرح (نور إيهاب) مع علي فى المكان الذى حضرت فيه صدفة عيد ميلاد أحد تلاميذها .

ذهبت صدقة وواجهت فرح (نور إيهاب) بأنها شقيقتها لذلك تخاف عليها دائما وتريد إبعادها عن طريق المخدرات.

هالة (سلوي خطاب) تتطلب من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن املاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال .

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مسلسل صدفة الحلقة 10.. ياسمين رحمي تكشف سر زواج ريهام حجاج

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مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة ريهام حجاج أخبار مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024

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