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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

خالد الصاوي وريهام
خالد الصاوي وريهام حجاج

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل صدفة العديد من الأحداث المثيرة بين فؤاد وصدفة بعد أن فجرت له مفاجأة.

 فجرت صدفة (ريهام حجاج ) مفأجأة كبيرة لفؤاد (خالد الصاوي) وأنها أبنته من زواج عرفي سابق له منذ سنوات من والدتها التى تدعي أسماء ، ولكنها أخفت عليه حقيقة الإحتفاظ بها بعد أن هددها بأن تجهض نفسها وإلا سيقتل ابنتها الكبيرة وذهبت إليه والدتها مرة أخري بعد أن أنجبت صدفة ولكنه رفض رؤيتها.

طارق (عصام السقا) يكتشف خطف صدفة (ريهام حجاج) من أمام المدرسة التى تعمل بها ويشك فى عمه (رشدي الشامي) ويذهب إليه ويصطدموا سويًا.

سلوى خطاب تذهب لصدفة (ريهام حجاج ) إلى المدرسة التى تعمل فيها وتطلب مقابلتها.

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مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

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مسلسل صدفة الحلقة 7 | القبض على ريهام حجاج بسبب «علي»

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة أبطال مسلسلات رمضان كواليس مسلسلات رمضان 2024 مواعيد عرض مسلسل صدفة

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