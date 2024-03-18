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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

فراس سعيد
فراس سعيد

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث الطريفة بين صدفة وطارق وطلاب المدرسة، وجاءت كالتالي:

معتز (فراس سعيد)  يحاول قتل صديقه فؤاد مهران (خالد الصاوي) وينجح فى إسترداد ممتلكاته الذى كان قد أخذها منه عقابًا لخيانته مع ابنته منار.

مشهد رومانسي جمع بين صدفة (ريهام حجاج) وطارق (عصام السقا) وأعترف لها أنه أحبها من النظرة الأولى.

مشادة بين صدفة (ريهام حجاج) ورشدي الشامي بعد أن طلب منها أن تذهب معه إلى المنزل بصفتها زوجتها ، ولكنها اصطدمت معه وأكدت له أنه كذاب وأنها لم تتزوجه أبدًا.

أدهم (تامر يسري) يرسل لمنار (ميار الغيطي) ورقة طلاقها بعد أن تجسس عليها من خلال سماع المحدثات الصوتية والتأكد من خيانتها مع صديق والدها معتز (فراس سعيد).

تم اختطاف صدفة (ريهام حجاج) بمجرد وصولها إلى المدرسة التي تعمل بها بعد أن جاءها أحد الأشخاص ليطلب منها أن تتحدث لشخص في سيارة سوداء كبيرة .

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مسلسل صدفة الحلقة 7 | القبض على ريهام حجاج بسبب «علي»

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مسلسل صدفة الحلقة 6.. رشدي الشامي يحاول إقناع أهل ريهام حجاج بأنه تزوجها بالفعل

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مسلسل صدفة الحلقة 5..بحث ريهام حجاج وعصام السقا عن لغز عقد الزواج

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"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة مسلسل صدفة ريهام حجاج كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

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