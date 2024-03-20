مسلسل صدفة الحلقة 10.. ياسمين رحمي تكشف سر زواج ريهام حجاج

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “صدفة” العديد من الاحداث المثيرة بين صدفة وزملائها فى المدرسة بعد معرفة سر زواجها .

سمعت إنتصار( ياسمين رحمي) حديث طارق (عصام السقا) لصدفة عن موضوع زواجها من عمه رشدي الشامي ، وبمجرد ما علمت بهذا الخبر نشرته في المدرسة حتى وصل الخبر للطلاب بالمدرسة.

ذهاب سلوى خطاب زوجة فؤاد مختار(خالد الصاوي) للمدرسة التي تعمل بها صدفة ( ريهام حجاج) وواجهتها بحديثها مع فؤاد ، وفي البداية أنكرت صدفة ولكنها عندما أخبرتها أن فؤاد هو من حكي لها ، اعترفت بكل شيء وهددت صدفة بالقتل.

سلوي خطاب تذهب إلى أدهم (تامر يسري) لتعرف سبب الطلاق ويكشف لها لأنه هكر التليفون الخاص بها وسمع جميع المحدثات بينها وبين معتز (فراس سعيد) وشاهد فيديو إحتفالاهما بعيد الحب.

صدفة تتذكر يوم لقائها بجلال (رشدي الشامي) وتكشف للمحامي وطارق (عصام السقا) محاولاته بإقناعها أن سيوفر لها عمل جديد وأنها ستعمل مدرسة فى أحد المدارس التى يمتلكها ويطلب منها أنها تمضي على الابليكشن الخاص بالوظيفة ولكنها شعرت بالتعب والقيء ولم تمضي.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.