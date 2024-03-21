أين ذهب تاجر سيارات القليوبية؟ .. الأمن يكشف التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (سائق ، فران - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) بدعوى قيامهما بخطف شقيقها (تاجر سيارات "له معلومات جنائية") من مقر عمله بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تبين عدم صحة ما أدعته الـمُبلغة وتواجد شقيقها بمسكنها.

وبضبطه وسؤاله أقر بأنه مدين للمشكو فـى حقهما بمبالغ مالية خاصة بتجارة السيارات وتأخر فـى سدادها وأنه رافق المشكو فـى حقهما بإرادته من مقر عمله لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلاف وإنصرف دون التوصل لإتفاق ولرغبته فـى التهرب من السداد قام بإختلاق الواقعة بالإتفاق مع شقيقته لمساومتهما على ترك مستحقاتهما وبمواجهة الـمُبلغة أيدت ما سبق.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

