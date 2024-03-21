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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

126.7 مليار جنيه خسائر البورصة في 5 جلسات تداول

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 126.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.1%.

 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.22% ليغلق عند مستوى 29054.96 نقطة، خلال الأسبوع المنقضي وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 6596.40 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 4.68% ليغلق عند مستوى 9411.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 35343.25 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6880.52 نقطة.

 

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 589.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.647 مليار ورقة منفذة على 572 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 512.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.961 مليار ورقة منفذة على 750 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

 

واستحوذت الأسهم على 3.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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