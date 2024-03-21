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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق محدود داخل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نجحت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق محدود في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بدون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بإندلاع حريق محدود داخل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده حيث نشب الحريق في أشجار وحشائش في الكلية وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية.

الجيزة الحماية المدنية الطب البيطري جامعة القاهرة حريق

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