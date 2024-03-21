بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد السيدة نفيسة

رصدت عدسة موقع صدى البلد، شعائر صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، في ليلة ١٢ رمضان 1445.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ان وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر، فيجوز في هذه الفترة صلاة التراويح، منوهًا بأنه يجوز صلاة التراويح بواقع ركعتين واستراحة وركعتين واستراحة حتى نهايتها، والاستراحة قد تكون دقيقة وقد تكون أكثر من ذلك على حسب راحة المصلي طالما كانت من بعد العشاء إلى الفجر.

وورد في مسألة لماذا يجب صلاة التراويح في رمضان ؟، أن صلاة التراويح سبب لمغفرة الذنوب؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ».