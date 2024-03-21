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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يؤكد أهمية التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية

صدى البلد

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التميز .. مشيرا إلى دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة وإيجاد مستثمرين جدد لإنشاء مدارس تطبيقية جديدة وأنه يرحب بأكثر من مستثمر للمشاركة في مراكز التميز لنفس القطاع.


جاء ذلك خلال استقبال أبوزيد، للدكتور عمرو بصيلة القائم بأعمال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيفينيا سيدرياس نائب رئيس البعثة الأمريكية في مصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وإنجي لطفى خبير اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية والدكتور محمد فوزي قائم بأعمال مدير المشروع والدكتور عمرو سليمان مدير وحدة المدارس الدولية بالمشروع؛ لتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق.


وبدأت الجولة التفقدية بمتابعة معمل الحاسب الآلي ومعمل الابتكارات ومعمل المخبوزات ومعمل اللغة والصوتيات والفصول الدراسية ومعمل الأنشطة والملاعب الرياضية ، وأكّد أبوزيد - بحسب بيان أصدرته المديرية اليوم /الخميس/ - أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج)؛ لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا؛ بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.


وقال إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ترتكز على ربط التعليم الفنى بسوق العمل فضلًا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني. 


وفي سياق متصل، تناول "أبوزيد" مع الطلاب أهمية الأنشطة وتوضيح الهدف منه والإيجابيات التي ستعود على طلاب المدرسة خلال الفترة القادمة وأهميته ودوره فى تطوير وتحديث الوعي الفني والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل ، وأشاد بالجهود المتميزة من الجميع.


يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتوعية المكثفة لجهود الدولة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال المتابعة الميدانية.


جاء ذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني ومحمد سليمان مدير عام إدارة شرق وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية.

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