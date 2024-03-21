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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال رمضان.. صحة قنا تعلن تشغيل فترة مسائية لفحص المقبلين على الزواج

مبادرة صحة قنا
مبادرة صحة قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن تشغيل فترة مسائية لتقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن المبادرة التي تتم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تهدف إلي استصدار الشهادات الصحية للمقبلين علي الزواج وتيسير حصولهم عليها علي مدار الساعة.

 

وأشار بدران، إلي أن مديرية الصحة أعدت ١١ منفذا لتقديم تلك الخدمات موزعة علي جميع مراكز المحافظة بهدف تيسير توقيع الكشف وتقديم الرعاية اللازمة للأزواج.

 

وأضافت الدكتورة سمية أحمد حسن، مديرة إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة والمشرف علي المبادرة، بأن المبادرة تضم الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والسمنة، بالإضافة للكشف عن أمراض الدم كالكشف عن فيروس سى، فيروس بى، تحليل الـ RH والهيموجلوبين.

 

وأشارت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بـ قنا، إلي أن المبادرة تسعي لتقديم المشورة والتوعية الصحية عن الصحة الإنجابية بهدف خلق مجتمع جديد يتمتع أفراده بالصحة والسلامة، وذلك خلال الفترة من ٩ إلي ٢ ظهراً ومن ٨ إلي ١٠:٣٠ مساءاً طوال الشهر الكريم.

 

كما أشارت الدكتورة ريم برغوت، مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية الصحة بـ قنا ، إلي تقديم التوعية الصحية نحو المفاهيم والمعتقدات الصحية وتوضيح أثر الأمراض المعدية علي كلاً من الزوجين وتأثير ذلك علي الأطفال الجدد، مضيفة بأن التحاليل تقدم للجميع سواء من المصريين أو غير المصريين من المقيمين بالمحافظة.

قنا وزارة الصحة شهر رمضان المبارك فحص المقبلين على الزواج الشهادات الصحية

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