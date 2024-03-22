دعاء يوم الجمعة الثانية من رمضان للمريض.. اللهم رب الناس اذهب البأس

يوم الجمعة الثانية من رمضان هو يوم مميز في الشهر الفضيل، حيث ينزل فيها الرحمة والمغفرة على المؤمنين ويتضاعف الأجر عند الله تعالى. ولذلك، فإنه من المستحسن أن يدعو المسلمون الله تعالى في هذا اليوم بدعاء يوم الجمعة الثانية من رمضان للمريض ويسألونه الشفاء والعافية لجميع المرض.



ومن الأدعية المأثورة في دعاء يوم الجمعة الثانية من رمضان للمريض اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفِ المريض، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً، اللهم اجعل عوضاً له مما أصابه، وخيراً مما ابتلي به، واجعل صبره مؤنساً، ولا تجعل مصيبته في دينه، ولا تذهب له الدنيا قبل الآخرة.

- اللهم ارفع عنه الأذى والبلاء، واشفه وأرحمه، وانصره على عدوه وعلى مرضه، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تشفيه وتداويه، فإن لا شفاء إلا من عندك، ولا يغني الدواء إلا بإذنك، اللهم اجعله شفيعاً لنا يوم القيامة، واجعل خطايانا في ديننا ودنيانا، وفي أهلنا وأموالنا مغفرة.

- دعاء الشفاء: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفِ المريض، وألبسه ثوب الصحة والعافية، إنك قادر على ذلك.

- دعاء العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

- دعاء الحمد والشكر: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلاً، وأنعم على بنعمة الإسلام، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.

- اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.

دعاء الجمعة الثانية من رمضان للمريض

يعبر دعاء الجمعة الثانية من رمضان للمريض عن تضرع المسلم إلى الله تعالى ليشفي كل مريض ومريضة، ويذكر في دعاء الجمعة الثانية من رمضان للمريض أن الشفاء لا يأتي إلا من الله تعالى، وهو الذي يمنح الشفاء الكامل والدائم لمن يشاء من خلقه، كما يمكن للمريض أن يدعو الله تعالى بأي دعاء يريد، فالله تعالى هو القريب المجيب وهو الذي يعلم حال المريض وما يحتاجه، ولذلك يجب على المريض أن يحافظ على الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى في جميع الأوقات، إضافة إلى ذلك، يمكن للمريض أن يدعو الله تعالى في دعاء الجمعة الثانية من رمضان للمريض بالأدعية التالية:

- دعاء للإيمان بالقضاء والقدر: اللهم إني أسألك الإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم لأمرك، اللهم إني أعوذ بك من شر ما قضيت، اللهم إني أسألك الرضا بما قضيت، والتوفيق لما اخترت.

- دعاء للصحة والعافية: اللهم إني أسألك الصحة والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا وجميع المسلمين من الذين يتمتعون بالصحة والعافية، وتوفنا ونحن راضون عنك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

- دعاء لتحمل الألم: اللهم إني أعوذ بك من الألم والهم والحزن، اللهم اشف المريض واكشف كربته، وانقلب به عنا جميعًا بالصحة والعافية.

- اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهار، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنك على كلّ شيءٍ قدير.

- اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.



دعاء ثاني جمعة من رمضان للمريض

دعاء ثاني جمعة من رمضان للمريض، يعتبر يوم الجمعة الثانية من رمضان من الأيام الفضيلة التي تحمل العديد من البركات والثواب، وفي هذا اليوم، يتفاعل المسلمون مع العبادات والأعمال الصالحة ويتضرعون إلى الله تعالى ليستجيب دعواتهم والتي منها دعاء ثاني جمعة من رمضان للمريض كي يمنحهم الله الشفاء والراحة، إن الدعاء هو وسيلة مهمة وفعالة للتواصل مع الله تعالى، وخاصة في يوم الجمعة الثانية من رمضان، حيث يتضاعف الثواب والمغفرة، وتتفتح أبواب الرحمة والخير على الجميع. ومن أهم الأدعية التي يمكن للمريض أن يدعو الله بها في دعاء ثاني جمعة من رمضان للمريض هي:

- دعاء الرحمة: اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وأشف المرضى والمصابين، وعاف الجميع وأجر المتوفين، اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر الكريم أن تشفي جميع المرضى وتعافيهم، وتمنحهم الصحة والعافية.

- دعاء لطرد الشيطان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أذهب عني وعن المريض الشيطان ووساوسه، وانصرف به عنا جميعًا، إنك سميع عليم.

-الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

- اللهم الشفاء العاجل لمن أصابه السقم، اللهم أبعد عنه الداء وارزقه الدواء، اللهم اصرف عنه سيء الأسقام وسوء الأقدار، ونجه من الهم والحزن اللهم أبعد عنه الشقاء.

- اللهم اشف كل مريض وأدخل السرور على كل بيت ينتظر الفرج من الرحمن، اللهم ارزق كل من أحل به المرض الصبر الطويل ولا تجعله يتأفف منه اللهم أنزل الفرحة على كل إنسان ينتظر الشفاء.

- يا رب كن لمن نزل به السقم معينا واجعله يتقبل البلاء بقلب راض، اللهم اجبر خاطر كل مكسور واعف عن كل مريض ورد كل غائب اللهم احفظه من السوء.

- اللهم أنزل الشفاء على حياة أغلى البشر على قلبي، اللهم اجعل السلامة تسري في جسده، اللهم قر عينه بالهدوء والراحة واصرف عنه شر القدر واجعل حياته مستقرة.

- اللهم ارفع الأسقام والأمراض عن كل عبد طال داؤه وقل دواؤه، اللهم كن رحيما بكل من أصابه ألم في جسده، اللهم أغثه وارفع عنه الهم والحزن برحمتك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.

- أسألك يا رب العباد أن تشفي كل عبد أصابه المرض ونزل به السقم، اللهم لا ترنا البأس في حبيب أو قريب، اللهم النجاة لكل من يعاني من السقم، اللهم اشف كل من أصابته علة وارفع من نزلت به محنة.