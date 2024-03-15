دعاء لأبى المتوفى قبل الإفطار يوم الجمعة .. ساعة الاستجابة الآن اغتنمها

الدعاء يوم الجمعة من أفضل العبادات التي يمكن للمسلمين القيام بها في هذا اليوم العظيم، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في هذا اليوم حيث خص الله عز وجل في يوم الجمعة ساعة إستحابة ما صادفها عبد مسلم دعا الله إلا واستجاب له فلنحرص على الدعاء في هذا التوقيت خاصة من بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب، ولك أن تدعو بما شاء، ولا سيما اننا جميعا صائمين في شهر رمضان ودعاء الصائم لا يرد خاصة قبل المغرب، فلا تضيع هذه الفرصة.



دعاء لأبى المتوفي يوم الجمعة

اللهم أبدل ابي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.



•اللهم اجز ابي عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

•اللهم إن كان أبي محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهم انقل ابي من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينه نورا، حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك.

•اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.



•اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

•اللهم أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهم املأ قبر ابي بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.

•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.



•اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

•رحيله ترك بي فراغا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربي ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

دعاء لأبي المتوفي قبل الإفطار

•اللهم ارحم أبي تحت التراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دنيا خالية من رائحة أمي.

•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم أبي رحمة تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يارب العالمين.

•ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له.

•وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل.

•اللهم أنزل ابي منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

•اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

•اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

•اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهم املأ قبر أبي بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.

•اللهم إن ابي كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

•اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

•اللهم إن ابي نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه.

•اللهم أبدل ابي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

•اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

•اللهم اجز ابي عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

•اللهم إن كان ابي محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهم أدخل ابي الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

دعاء آخر ساعة قبل المغرب للفرج

قد ورد فيه عدة ادعية لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء بعد صلاة العصر أو دعاء آخر ساعة قبل المغرب للفرج ، ما يلي:

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجيته من الغرق، فصل وسلم يا رب على محمد وآل محمد ونجني مما أنا فيه من كرب وسهل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدا ما أبقيتني.

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5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.



6- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

7- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.

الله ربي لا شريك له

9- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئا».

10- اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

