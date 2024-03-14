12 كلمة بعد السحور تغفر ذنوبك كلها ولو مثل زبد البحر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب يعد من مكفرات الذنوب، منوها بأن هناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة».

واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

لماذا البركة في السحور

واصلت دار الإفتاء تقديم النصائح والتوجيهات للصائمين عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، حتى يخرج الجميع من هذا الشهر الكريم وقد غفر له ، وفي هذا الصدد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها منذ قليل أسباب بركة السحور وهي :

• امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله سلم.

• التقوي به على فعل الطاعات والعبادات.

• زيادة النشاط والحركة لا سيما في أيام الحر.

• إعانة على صلاة القيام.

• المحافظة على أداء صلاة الفجر.

• إدراك ساعات الليل الأخيرة في الذكر والدعاء.

حكم صيام من ترك السحور



لا حرج فيه صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة.. السنة أن يتسحر؛ لقول النبي ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر كان النبي يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة يستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر فلا حرج صومه صحيح.