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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح

صدى البلد

هل من جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس  صيامه صحيح ؟ .. قالت دار الإفتاء من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نعم الصوم صحيح وعليه أن يغتسل فور تيقظه وله أن يغتسل بعد آذان الفجر، وعليه صومه صحيح.

واستدلت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم وعلى ذلك فيجوز للإنسان أن يؤخر اغتساله لما بعد آذان الفجر وصومه صحيح ولا شيء عليه.

 

في سياق منفصل، قالت دار الإفتاء إن الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يومًا واحدًا إيمانًا واحتسابًا باعده الله عن النار سبعين سنة، مشيرة أنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حر فإن ثوابه يكون أعظم، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ.

 

 واستدلت الإفتاء أنه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.

هل يجوز للمرأة الصلاة بالمكياج
وأشارت إلى أن الصوم يفسده الأشياء التي تدخل البطن، ولكن وضع المكياج لا يفسد الصوم، مطالبة الجميع بالاستماع لتفاسير الدين من المتخصصين.

ولفتت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن ما تقوله هي مسؤولة به أمام الله، وأن كل فتاة يحق لها أن تقبل ما أقوله أو ترفضه.

أمران ينقصان من ثواب الصيام احذر منهما 

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف إن اتقان العبادة أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصيام هو العبادة التي نقوم بها هذه الأيام المباركة ، فيجب أن نحرص على تقديمه إلى الله خاليا من الأخطاء أو بشكل أدق خاليا من مفسدات الصوم.

وأضاف النواوي خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية بالفيسبوك، هناك أخطاء شائعة يقع فيها بعض الصائمين بدون قصد، أول هذه الأخطاء هي النوم  طوال النهار في رمضان حتى لا يشعر بمشقة الصيام فهذا الشخص صيامه مقبول ولكن حرم نفسه من أجر عظيم، لأن كل لحظة تمر على الصائم بالجوع والعطش لها ثواب عظيم عند الله عز وجل، باستثناء اصحاب الأعمال  التي تحتاج إلى العمل ليلا والنوم بالنهار.

دار الإفتاء صوم رمضان الجماع

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