دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. ليلة مباركة تحمل في طياتها أجراً عظيماً

دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان، تعد ليلة الجمعة من أهم الليالي، وهي ليلة مباركة تحمل في طياتها أجراً عظيماً، وفي شهر رمضان المبارك تكتسب هذه الليلة أهمية أكبر، خاصة وأنها ليلة الجمعة الثانية من الشهر الكريم، ولأن الدعاء هو سلاح المؤمن، فمن الأفضل أن نستغل هذه الليلة المباركة في ترديد دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان والتضرع إلى الله تعالى، وأن يدعوا المسلم ربه في دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان أن يتقبل صيام وقيام هذه الليلة المباركة، وأن يرفع عنا البلاء ، وأن يجعل رمضان شهراً مباركاً .



ومن الأدعية الواردة في دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان ما يلي اللهمَّ اجعل لنا في هذه الليلة من كلِّ شيءٍ خير، وتقبل منا فيها الصيام والقيام، واجعل فيها رحمتكَ تغمرُنا، ومغفرتكَ تشملُنا، وارزُقنا فيها رزقاً حلالاً طيباً، وامنحنا فيها ما نتمنَّى من دنيا وآخرة، واكتب لنا فيها مغفرةً ورحمةً وعتقاً من النار.

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال، واللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال

- اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

- اللهم اكتب لنا في يوم الجمعة في رمضان اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة للداعي.

- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب



دعاء ليلة ثاني جمعة من شهر رمضان

يحتوي دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان على العديد من الطلبات الجميلة التي تناسب هذه الليلة المباركة، فنحن نطلب من الله تعالى في دعاء ليلة ثاني جمعة من شهر رمضان أن يجعل لنا في هذه الليلة كل خير، وأن يتقبل منا الصيام والقيام الذي قدمناه له، كما نطلب منه أيضا في دعاء ليلة ثاني جمعة من شهر رمضان أن يغمرنا برحمته ويشملنا بمغفرته، ويزودنا برزق حلال طيب ويمنحنا كل ما نتمناه من دنيا وآخرة، ومن صيغ دعاء ليلة ثاني جمعة من شهر رمضان نقول:

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

- في يوم مبارك كثاني جمعة في شهر رمضان أسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

- اللهم وأن تجعل أيامنا كلها سعادة، اللهم وابسط لنا من واسع رزقك وكرمك. يا رب في الجمعة الثانية شهر رمضان، نسألك أن تبارك لنا ما تبقى من أيام الشهر المبارك، اللهم أكرمنا فيه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان سنين عديدة وأعواما مديدة.

- يا رب في ثاني جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا، واجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

- ثاني جمعة رمضان المبارك زادكم الله نوراً في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وجعلنا الله وإياكم من الذاكرين والمستغفرين وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وكل من له حق علينا اللهم آمين.

- ربي سألتك أن تجعل ثواني يوم الجمعة في شهرك الكريم من نور، ودقائقها ذنب مغفور، وساعاتها التوفيق وسعادة وسرور.

- اللهم اقسم لي في هذه الجمعة من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، اللّهم إنّي اسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين

- اللهم في يوم الجمعة الثانية شهر رمضان المبارك، نسألك أن تتقبل صيامنا، وأن تختم أعمالنا الصالحات أعمالنا، اللهم اهدي قلوبنا وأصلح حالنا وأذهب عنا همومنا.



دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان

يعتبر دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان من أهم الأدعية التي يمكن للمؤمن الصادق الاعتناء بها، فهو يساعد على تعزيز الإيمان والاتصال بالله تعالى، ويحتوي هذا دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان على العديد من الطلبات التي تناسب هذه الليلة المباركة، ويمكن للمؤمن الصادق أن يستخدم دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان كل ليلة جمعة في رمضان، أو في أي وقت آخر من العام، كما يطلب المؤمن في دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان كل خير في هذه الليلة، فهو يعلم أن الله تعالى هو المصدر الحقيقي لكل خير وبركة، ومن دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان نقول:



- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت

- اللهم حبب إلى فيه الإحسان وكره فيه الفسوق والعصيان وحرم على فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم في صباح يوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك تقبل في طاعتي واهدني على الصراط المستقيم أنت خير المجيبين

- إنه يوم الجمعة الثانية من رمضان، إنا نسألك أن تكتب لنا الخير في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم أسعدنا وأسعد قلوبنا، اللهم فرج عنا أهمنا، اللهم بشرنا بالفرج القريب الكامل، اللهم عاف مبتلانا وداو مرضانا، وارانا ضعفنا أحلام أحلامنا.

- يا رب اجعلنا في الجمعة الثانية من رمضان ممن عفوت عنهم، ورضيت عليهم وغفرت ذنبهم، اللهم واجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار وكتبتهم من أهل الجنة.

- اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك (لا إله إلا الله) فلقني إياها عند الموت واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شيء رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفر لي ولوالدي وجميع أهل بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لا تضيع عنده الودائع.