خبر سار لجماهير نادي الزمالك بشأن نجم الفريق

واصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك: "احمد مصطفى زيزو سيلحق بمباراة فيوتشر الاولي يوم 31 مارس.. زيزو يستجيب لمراحل التأهيل و سيكون جاهز بنسبه 100٪"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.