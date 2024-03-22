بإطلالة لافتة | زوجة نجم الزمالك السابق تبرز جمال أنوثتها

شاركت ميرفا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.

وتألقت "ميرفا" باطلالة فاتنة من داخل سيارتها، مرتدية بنطال ليجن اسود، وتوب مجسم أبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت مكياج ناعم وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة ناعمة.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التي تظهر بها.