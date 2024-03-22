تحالف سعودي إماراتي مصري يتقدم لشراء "سيتي للتحاليل الطبية"

قالت شركة سيتي للتحاليل الطبية إنها تلقت عرض شراء من شركة قمة المشرق الطبية الشهيرة بالسعودية المصرية للمختبرات الطبية ومقرها جدة بالسعودية لشراء أسهم من المؤسسين بالشركة بما قيمته حتى 250 مليون جنيه.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنها مفوضة من تحالف إستراتيجي لمجموعة شركات تعمل في المجلس الطبي، موضحة أن التحالف هو شركة التشخيص المميز السعودية والتشخيص المميز مصر، وشركة LLC- Premium Diagnostics ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك شركة Premium Diagnostics الشارقة بالإمارات.

وبحسب البيان، يتضمن العرض الشراء بالقيمة السوقية للأسهم وقت التنفيذ بما لا يتجاوز نسبة ملكي المشتري وأطرافه المرتبطة النسبة القانونية المسموح بها من إجمالي أسهم الشركة طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها داخل مصر.

وأشارت إلى أن العرض يتضمن تنفيذ الخطة المستقبلية لشركة سيتي للتحاليل الطبية المعلن عنها في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يتم إعادة ضخ هذه المبالغ بالكامل في الشركة باسم البائعين كحساب جاري دائن واستخدامه للاستثمار داخل مصر في مجال المختبرات الطبية ، مراكز الحقن المجهري، العيادات التخصصية.