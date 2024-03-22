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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور النائب محمد أبو العينين | تفاصيل حفل إفطار شبكة قنوات صدى البلد والمواقع الإخبارية

حفل إفطار شبكة قنوات
حفل إفطار شبكة قنوات صدى البلد والمواقع الإخبارية

أقام النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ومالك شبكة قنوات ومواقع صدى البلد؛ حفل الافطار السنوى لـ صدى البلد بمناسبة شهر رمضان الكريم والذى أقيم بـ كليوباترا مول بالشيخ زايد.

وذلك بحضور الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات وموقع "صدى البلد" والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد، والإعلامي أحمد موسي، والاعلامي هاني حتحوت، والاعلامي حمدى رزق، والاعلامي مصطفى بكري، والاعلامية عزة مصطفى، والاعلامية نهال طايل، وباقة كبيرة من الإعلاميين والعاملين فى شبكة قنوات ومواقع صدى البلد.


وقال النائب أبو العينين خلال حفل إفطار صدى البلد، اننا نحتفل اليوم بشهر رمضان فى حضور جميع العاملين في شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، وأتوجه لهم جميعا بالتحية خاصة فى ظل التطور الملموس والرائع الذى تشهده شبكة قنوات صدى البلد خلال الفترة الأخيرة بشهادة الجميع، وتحت قيادة الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح وإدارة القناة".

ووجه النائب محمد أبو العينين مالك قنوات صدى البلد تحية خاصة لكل العاملين فى صدى البلد، قائلاً: "تحية خاصة إلى العقول النيرة والأفكار والمجهود المبذول من كل العاملين مؤكدا أن قناة صدى البلد تم تأسيسها لخدمة الدولة، متوقعا أن تشهد صدى البلد تطور أكبر خلال العام الجارى".

واختتم أبو العينين كلمته خلال حفل إفطار صدى البلد: "دعواتنا بالنصر المبين للأمة العربية والإسلامية وبالأخص أهالينا في غزة وربنا يخفف عنهم وينصرهم".

 

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