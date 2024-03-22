إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي ..تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن أزمة محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل مؤخرا.

وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية "التكهنات زادت الفترة اللي فاتت على محمد عبدالمنعم، لأنه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، غير صورة البروفايل من قميص الأهلي إلى قميص منتخب مصر ومش كاتب أنه لاعب في النادي الأهلي وعمل لايك لعبدالله السعيد، هو لابس تيشيرت الزمالك، وتمنى الشفاء للونش لاعب الزمالك بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي".

وأضاف: "في ناس سرحت بخيالها إن محمد عبدالمنعم، مش بس مش هيجدد عقده الأهلي ده كمان رايح الزمالك"

وأكد "كل ده غير صحيح، عبدالمنعم، مكنش حاطط على صفحته على انستجرام أنه لاعب في الأهلي وهو غير صورته من قميص الأهلي لقميص منتخب مصر لأنه حاليًا متواجد على ذمة المنتخب وهذه سنة يتبعها الكثير من اللاعبين"

وأشار: "الأهلي سبق أن رفض انتقال محمد عبدالمنعم، إلى قطر القطري، وطلب من اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في 2025 ولكنه رفض".

وواصل: "الأهلي يرغب في الإبقاء على محمد عبدالمنعم، ورحيله سيكون إذا تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية أو إذا تلقى عرضًا خياليًا من أحد الأندية الخليجية"

وأردف: "عبدالمنعم، رغبته الأولى هي الخروج للاحتراف الخارجي سواء عربي أو أوروبي، في نهاية الموسم الجاري ويرفض تمديد عقده".