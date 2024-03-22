عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي ..تفاصيل

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن أزمة محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل مؤخرا.

وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية "التكهنات زادت الفترة اللي فاتت على محمد عبدالمنعم، لأنه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، غير صورة البروفايل من قميص الأهلي إلى قميص منتخب مصر ومش كاتب أنه لاعب في النادي الأهلي وعمل لايك لعبدالله السعيد، هو لابس تيشيرت الزمالك، وتمنى الشفاء للونش لاعب الزمالك بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي".

وأضاف: "في ناس سرحت بخيالها إن محمد عبدالمنعم، مش بس مش هيجدد عقده الأهلي ده كمان رايح الزمالك"

وأكد "كل ده غير صحيح، عبدالمنعم، مكنش حاطط على صفحته على انستجرام أنه لاعب في الأهلي وهو غير صورته من قميص الأهلي لقميص منتخب مصر لأنه حاليًا متواجد على ذمة المنتخب وهذه سنة يتبعها الكثير من اللاعبين"

وأشار: "الأهلي سبق أن رفض انتقال محمد عبدالمنعم، إلى قطر القطري، وطلب من اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في 2025 ولكنه رفض".

وواصل: "الأهلي يرغب في الإبقاء على محمد عبدالمنعم، ورحيله سيكون إذا تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية أو إذا تلقى عرضًا خياليًا من أحد الأندية الخليجية"

وأردف: "عبدالمنعم، رغبته الأولى هي الخروج للاحتراف الخارجي سواء عربي أو أوروبي، في نهاية الموسم الجاري ويرفض تمديد عقده".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

كانو هيقعدوا عبد المنصف في البيت|حكاية فيلمين رفضتهما لقاء الخميسي بسبب مشهدين شهيرين

رضا عبد العال: كأس العاصمة ليست مقياسًا للحكم على حسام حسن

حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه.. تفاصيل

ما أكثر سنة نبوية تتبع في يوم الجمعة؟.. يغفلها الكثيرون

3 دعوات تمسكوا بها لآخر رمضان.. فيها عجب العجاب

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث التمييز بين الأفراد طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأدوية التي تنتقل من الأم للطفل خلال الرضاعة

بالقفطان.. شاهد ابنة تامر حسني تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحلى من أمهم.. بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ