مفاجأة | حقيقة اقتراب الموريتاني دياو من الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الموريتاني دياو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، خارج حسابات الأهلي حتى الآن.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه على فيسبوك "الموريتاني خاديم دياو ظهير أيسر فريق الهلال السوداني خارج حسابات الأهلي حتى الآن بالرغم من تصريحات وكيل أعماله"

واضاف "زيارة الهلال السوداني إلى النادي الأهلي ليس لها علاقة باللاعب أو إمكانية وجود اتفاق بشأن الصفقة"

يذكر أن ملف ضم ظهير أيسر إلى القلعة الحمراء يعتبر الملف الأبرز فى صفقات النادى منذ فترة خاصة مع أنباء رحيل معلول وعدم التوصل لاتفاق رغم حسم كولر موقفه من بقاء اللاعب.



وكان كولر قد أكد أن على معلول أحد الاعمدة الرئيسية والفريق فى حاجة إلى خبراته لذلك أوصى بالتجديد له لمدة موسم لكن اللاعب يرغب فى التجديد لموسمين.