الدينار الكويتي ينخفض جنيهين.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر للأسبوع الثاني علي التوالي، وخاصة الدينار الكويتي والذي انخفض بنحو جنيهين خلال ختام تعاملات الأسبوع.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الجمعة 22 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك مقارنة بأسعار الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 151.14 جنيه للشراء و152.18 جنيه للبيع جنيه مقارنة 154.13جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع جنيهين.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 12.42 جنيه للشراء و12.45جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 12.70جنيه للشراء و12.72جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في بنك الأهلي نحو 11.83جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية 152 جنيه للشراء و 152.44 جنيه للبيع مقابل 154.07 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع جنيه ونصف.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.44 جنيه للشراء و12.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.73جنيه للشراء و 12.74جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.18 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 151.60جنيه للشراء و 152.10 جنيه للبيع مقارنة 153.95 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 1.85 جنيه .

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.42 جنيه للشراء و12.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.68 جنيه للشراء و 12.73جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.77جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.